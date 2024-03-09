القبض على مالكي محلات لبيع أجهزة "الريسيفر" لفك شفرات القنوات بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات وبث القنوات الفضائية المشفرة، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائي دون تصريح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا عن تحقيق النتائج التالية:

- ضبط (مالك محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص)، وبحوزته (9 أجهزة «ريسيفر » مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون تصريح).

- ضبط (مالك محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة ملوي)، وبحوزته (51 جهاز «ريسيفر » مجهز لبث القنوات الفضائية المشفرة دون تصريح).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.