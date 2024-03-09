السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

سيارة ودراجة نارية
سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة

 تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة، رفع 34 سيارة متروكة بالشوارع، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وتمكنت شرطة المرور من رفع 34 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت «الداخلية»، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

الأجهزة الأمنية حملات موسعة الانضباط في الشارع السيارات والدراجات النارية المتروكة متروكة ومتهالكة

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