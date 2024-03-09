السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بغسيل 100 مليون جنيه

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص بشمال سيناء لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت "الداخلية" في بيانٍ اليوم السبت: "استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية– مقيمون بمحافظة شمال سيناء لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضافت وزارة الداخلية: «أن الأشخاص الأربعة أسسوا أنشطة التجارية منها شراء العقارات والأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

وزارة الداخلية شمال سيناء غسـل 100 مليون الاجرامي المواد المخدرة

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