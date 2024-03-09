ضبط متهم بتصنيع الألعاب النارية بحوزته مليون قطعة في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عامل بتهمة تصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها في الفيوم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام عامل «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها.

وباتخاذ الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 47 كرتونة، بإجمالي 1.250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، وكمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع.

واعترف المتهم بتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.