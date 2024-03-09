السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين عبر التسوق الإلكتروني

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بـ مديرية أمن الدقهلية من عدد 9 أشخاص بتعرفهم على سيدتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهما وكيلتان لإحدى شركات الملابس والإكسسوارات خارج البلاد وقيامهم بتحويل مبلغ 6 ملايين جنيه على حساباتهما البنكية ومحافظ إلكترونية مقابل شراء بضائع من الخارج عبر شبكة الإنترنت لإعادة بيعها بالسوق المحلي إلا أنهما قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

الداخلية ملابسات مديرية أمن الدقهلية شرطة أجا 9 أشخاص سيدتين

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