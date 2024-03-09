ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين عبر التسوق الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بـ مديرية أمن الدقهلية من عدد 9 أشخاص بتعرفهم على سيدتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهما وكيلتان لإحدى شركات الملابس والإكسسوارات خارج البلاد وقيامهم بتحويل مبلغ 6 ملايين جنيه على حساباتهما البنكية ومحافظ إلكترونية مقابل شراء بضائع من الخارج عبر شبكة الإنترنت لإعادة بيعها بالسوق المحلي إلا أنهما قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.