مدير البيت الروسى بالإسكندرية: العلاقات بين القاهرة وموسكو قوية وتاريخية

أكد مدير البيت الروسي بالإسكندرية ارسيني ماتيوسشينكو قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وموسكو وتشمل كافة المجالات.

وأضاف أن العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا تاريخية وترجع إلي تاريخ طويل من التعاون والصداقة، مشددا علي أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في تعزيز التفاهم بين الدولتين.



كما تحدث عن أوجه التشابه بين الأدب في مصر وروسيا، قائلا إن الدولتين تمتلكان أدباء يعرفهم العالم أجمع.

التفاهم بين الشعوب

كما تطرق إلي استعراض أوجه التشابه بين أدب الكاتب العالمي نجيب محفوظ ومكسيم غورجي فكلاهما يركز علي الواقعية في أعماله، كما أشار إلي الدور الذي تلعبه الفنون في تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب، لافتا إلي دورها المهم في تنشئة الأطفال.

وألمح أن البيت الروسي يحرص علي إقامة الفعاليات الفنية التي يشارك فيها الأطفال منها "مسابقة الربيع" التي تجمع النشء من الموهوبين، ويقدمون إبداعاتهم كجسر فني للتواصل والتقارب بين الجانبين.