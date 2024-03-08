الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدير البيت الروسى بالإسكندرية: العلاقات بين القاهرة وموسكو قوية وتاريخية

البيت الروسي بالإسكندرية
البيت الروسي بالإسكندرية

أكد مدير البيت الروسي بالإسكندرية ارسيني ماتيوسشينكو قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وموسكو وتشمل كافة المجالات.
وأضاف أن العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا تاريخية وترجع إلي تاريخ طويل من التعاون والصداقة، مشددا علي أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في تعزيز التفاهم بين الدولتين.

عاجل.. موسكو والناتو يواجهان خطر اندلاع اشتباك مسلح فى أوروبا


كما تحدث عن أوجه التشابه بين الأدب في مصر وروسيا، قائلا إن الدولتين تمتلكان أدباء يعرفهم العالم أجمع.

التفاهم بين الشعوب

كما تطرق إلي استعراض أوجه التشابه بين أدب الكاتب العالمي نجيب محفوظ ومكسيم غورجي فكلاهما يركز علي الواقعية في أعماله، كما أشار إلي الدور الذي تلعبه الفنون في تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب، لافتا إلي دورها المهم في تنشئة الأطفال.

txt

عاجل.. روسيا: تدمير قاعدتين عسكريتين للإرهابيين فى محافظة إدلب السورية

وألمح أن البيت الروسي يحرص علي إقامة الفعاليات الفنية التي يشارك فيها الأطفال منها "مسابقة الربيع" التي تجمع النشء من الموهوبين، ويقدمون إبداعاتهم كجسر فني للتواصل والتقارب بين الجانبين.

البيت الروسي الإسكندرية القاهرة موسكو التعاون تعزيز التفاهم

مواد متعلقة

رئيسة سلوفينيا تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

الأمم المتحدة تدين اعتزام إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة

محافظ الإسكندرية: شارع النبى دانيال سيكون مقصدا للثقافة والعلم والسياحة لجميع الزائرين

مسئول ألماني: بناء 100 مدرسة يعد علامة فارقة في التعاون التعليمي الوثيق مع مصر

بمشاركة مصرية.. مؤتمر "LEAP" التقنى الدولى يختتم أعماله بالرياض

ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني للاختلاس وإتجارهم بالنقد الأجنبي

رئيس الوزراء: أى اقتصاد فى العالم ينبغى ألا يعمل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة

إجراء 1116 عملية قلب للمرضى غير القادرين فى قنا

الأكثر قراءة

عاجل| مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

انهيار عقار الورديان فى الإسكندرية.. 4 وفيات حتى الآن

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر

جمال عبد الرحيم وأيمن عبد المجيد أبرز الحاضرين في جنازة "شيخ الصحفيين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا