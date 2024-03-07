مسئول ألماني: بناء 100 مدرسة يعد علامة فارقة في التعاون التعليمي الوثيق مع مصر

أعلن مدير إدارة الثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية رالف بيستي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم رضا حجازي لإقامة 100 مدرسة مصرية – ألمانية في مختلف أنحاء البلاد، بحضور السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تعد علامة فارقة أخرى في مجال التعاون التعليمي الوثيق الذي يرجع إلى تاريخ طويل بين ألمانيا ومصر حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى الجمع بين أفضل أنظمة التعليم في مصر والاستفادة من الخبرة التعليمية الألمانية وكذلك تقديم الدعم المنهجي والتعليمي تحت المسؤولية المصرية.

وأوضح أن الطلاب سوف يحصلون خلال مشوارهم التعليمي حتى الوصول إلى الثانوية العامة على مجموعة شاملة من الدورات التي تشمل التدريب اللغوي المكثف في اللغتين الألمانية والإنجليزية مشددا علي أهمية أن تكون القيم مثل الوصول إلى التعليم وعدم التمييز والتسامح والمسؤولية الشخصية والتفكير النقدي جزءً من مفهوم المدرسة.

وأفاد بأن مصر ستقوم ببناء المدارس ويصاحب إنشاء هذا النوع الجديد من المدارس لجنة استشارية مصرية ألمانية مختلطة ثم سيتم متابعة تطوير هذا النوع الجديد من المدارس من قبل هذه اللجنة مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة بناء المدارس في العام المدرسي المقبل.

وذكر أنه زار عددا من المؤسسات الألمانية خلال زيارته للقاهرة من بينها معهد جوتة والمدرسة الألمانية بالدقي والجامعة الألمانية بالقاهرة وبعثة الآثار الألمانية في مصر، مؤكدا أن هذه المؤسسات تعد الأساس القوي للتعاون المصري – الألماني في مجالي الثقافة والتعليم.

وأوضح أن برلين تسعى إلى زيادة عدد الذين يتعلمون اللغة الألمانية في مصر من أجل دعمهم للسفر إلى ألمانيا للعمل في المستقبل، مضيفا أن هناك 500 ألف مصري يتحدثون الآن اللغة الألمانية، مشيرا إلى أنه هناك سبع مدارس ألمانية في مصر و30 مدرسة يتم دعمها من قبل معهد جوتة في إطار المدارس الشريكة.