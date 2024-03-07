الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسئول ألماني: بناء 100 مدرسة يعد علامة فارقة في التعاون التعليمي الوثيق مع مصر

رالف بيستي يوقع مذكرة
رالف بيستي يوقع مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم

أعلن مدير إدارة الثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية رالف بيستي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم رضا حجازي لإقامة 100 مدرسة مصرية – ألمانية في مختلف أنحاء البلاد، بحضور السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تعد علامة فارقة أخرى في مجال التعاون التعليمي الوثيق الذي يرجع إلى تاريخ طويل بين ألمانيا ومصر حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى الجمع بين أفضل أنظمة التعليم في مصر والاستفادة من الخبرة التعليمية الألمانية وكذلك تقديم الدعم المنهجي والتعليمي تحت المسؤولية المصرية.

وأوضح أن الطلاب سوف يحصلون خلال مشوارهم التعليمي حتى الوصول إلى الثانوية العامة على مجموعة شاملة من الدورات التي تشمل التدريب اللغوي المكثف في اللغتين الألمانية والإنجليزية مشددا علي أهمية أن تكون القيم مثل الوصول إلى التعليم وعدم التمييز والتسامح والمسؤولية الشخصية والتفكير النقدي جزءً من مفهوم المدرسة.

وأفاد بأن مصر ستقوم ببناء المدارس ويصاحب إنشاء هذا النوع الجديد من المدارس لجنة استشارية مصرية ألمانية مختلطة ثم سيتم متابعة تطوير هذا النوع الجديد من المدارس من قبل هذه اللجنة مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة بناء المدارس في العام المدرسي المقبل. 

وذكر أنه زار عددا من المؤسسات الألمانية خلال زيارته للقاهرة من بينها معهد جوتة والمدرسة الألمانية بالدقي والجامعة الألمانية بالقاهرة وبعثة الآثار الألمانية في مصر، مؤكدا أن هذه المؤسسات تعد الأساس القوي للتعاون المصري – الألماني في مجالي الثقافة والتعليم.

وأوضح أن برلين تسعى إلى زيادة عدد الذين يتعلمون اللغة الألمانية في مصر من أجل دعمهم للسفر إلى ألمانيا للعمل في المستقبل، مضيفا أن هناك 500 ألف مصري يتحدثون الآن اللغة الألمانية، مشيرا إلى أنه هناك سبع مدارس ألمانية في مصر و30 مدرسة يتم دعمها من قبل معهد جوتة في إطار المدارس الشريكة.

وزارة الخارجية الألمانية مذكرة تفاهم مدرسة مصرية السفير الألمانى العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

قرض «الصندوق» شهادة دولية على صلابة الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

الليلة بـ700 جنيه.. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" للدعارة بالشيخ زايد

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة