الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني للاختلاس وإتجارهم بالنقد الأجنبي

الإتجار بالنقد الأجنبي
الإتجار بالنقد الأجنبي

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني؛ لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.

وكانت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل  رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، قد أسفرت عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات. 

وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين اتفاق 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية، بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارًا بضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة؛ حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا وجار استكمال التحقيقات في الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد، ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.

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