أصدرت محكمة جنايات دشنا، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادي، ضد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقًا وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حاليًا، وآخر حضوريًا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والمصاريف، وغيابيًا لإحدى المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق.

المشدد 3 سنوات لمدير الإدارة الهندسية السابق بدشنا وآخرين

كما تم الحكم غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات والمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.