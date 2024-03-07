الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمدير الإدارة الهندسية السابق بدشنا وآخرين

المشدد
المشدد

أصدرت محكمة جنايات دشنا، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادي، ضد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقًا وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حاليًا، وآخر حضوريًا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والمصاريف، وغيابيًا لإحدى المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق.

المشدد 3 سنوات لمدير الإدارة الهندسية السابق بدشنا وآخرين

كما تم الحكم غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات والمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث مدير الإدارة الهندسية السابق بدشنا المشدد 3 سنوات

مواد متعلقة

11 مارس.. جنايات بورسعيد تُحاكم 3 طلاب سرقوا "جوالين من الثوم" بالإكراه

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ضبط 18 مسئولًا فى شركة الطيران الوطنية اختلسوا مليون دولار للاتجار بالنقد الأجنبى

بعد تحرير سعر الصرف.. 245 جنيهًا فرقًا بين سعر الذهب المحلي والعالمي

عطل فنى يضرب فيسبوك

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة