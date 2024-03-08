عاجل.. روسيا: تدمير قاعدين عسكريتين للإرهابيين فى محافظة إدلب السورية

أعلنت روسيا، أمس الخميس، تدمير قاعدتين عسكريتين في محافطة إدلب بسوريا كان يستخدمها الإرهابيون لشن هجمات ضد القوات السورية.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، أن 20 إرهابيًا قتلوا خلال تدمير القاعدتين، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف كوليت: "في 5 مارس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات في محافظة إدلب، ودمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع للقوات الحكومية السورية، وتم القضاء على أكثر من 20 إرهابيًا".