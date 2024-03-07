الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بمشاركة مصرية.. مؤتمر "LEAP" التقنى الدولى يختتم أعماله بالرياض

أعمال المؤتمر التقني
أعمال المؤتمر التقني الدولي "LEAP

اختتمت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر التقني الدولي "LEAP" بالرياض، الذي أقيمت دورته الثالثة خلال الفترة من 4 مارس إلى حتى 7 مارس 2024، تحت شعار "آفاق جديدة"، بمشاركة أكثر من 1.8 ألف جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية من مصر ودول العالم.

وتم خلال المؤتمر- الذي جاء بمشاركة 21 شركة مصرية متخصصة في حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إعلان عدد من الإطلاقات والاستثمارات بقيمة 764 مليون دولار لكبرى الشركات العالمية.

كان من أبرز فعاليات المؤتمر والجوائز المعلنة "منصة المستثمرين"، التي تركز على استعراض الفرص الاستثمارية المبتكرة، وتقديم ورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المستثمرين العالميين، وكذلك "مسرح الشركات الناشئة" الذي يناقش صياغة خريطة النجاح ودعم صناع التغيير، مع التركيز على الابتكار في نمو الشركات الناشئة، إلى جانب مسابقة "روكت فيول" بجوائز تتجاوز المليون دولار، إذ تسلط المسابقة الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات متنوعة مثل التقنية الإنسانية والتعليم والذكاء الاصطناعي، ما يدعم النمو والابتكار في القطاع.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة الإعلامية بالمجموعة المتحدة للتعليم، بسيوني قمصان، إن مشاركة الشركات المصرية في معرض ومؤتمر (LEAP) في نسخته الحالية يأتي لتأكيد حرصها على التواجد في السوق السعودية والمنافسة فيه بقوة.

وأضاف قمصان أن من أبرز الحلول والتطبيقات العربية التعليمية المعروضة في هذا المؤتمر والمعرض العالمي مِنصة ومكتبة المصادر "تبيان" للتعليم عن بُعد، وتطبيق "أنافس" للمباريات التعليمية بين الطلاب، وتطبيق "يقيس" لتمكين الطلاب من قياس مستوياتهم التعليمية في المواد المختلفة والصادرة عن المجموعة المتحدة للتعليم.

ويعد (LEAP) المعرض والمؤتمر، منصة استثنائية تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال، كما يهدف إلى خلق بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الابتكار والتقدم التقني.

المؤتمر التقني الدولي الرياض آفاق جديدة الشركات التقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة المستثمرين

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