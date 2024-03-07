الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

السبت.. "إيتيدا" تنظم ملتقى التوظيف الثالث عشر في الاتصالات

إيتيدا
إيتيدا

تنظم هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ملتقى التوظيف الثالث عشر عبر الإنترنت، السبت المقبل ويوفر الملتقى فرصة للشباب الباحثين عن فرص العمل في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرتبطة بها والتوصل الفعال مع الشركات المشاركة وإجراء مقابلات مع ممثلي تلك الشركات العاملة في صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات المتخصصة.

ويتيح الملتقى الذي يفتتحه المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي للهيئة، أكثر من 2400 فرصة عمل جديدة في مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد من خلال 78 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من البنوك وشركات الموارد البشرية.

وتستهدف هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من خلال تلك الملتقيات تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بالشركات العاملة بالقطاع كما تعمل تلك الملتقيات على رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ملتقى التوظيف السبت

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