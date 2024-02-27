"ايتيدا" تنظم ندوة حول السلامة الوظيفية للمركبات الذاتية القيادة 3 مارس

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، ندوة حول السلامة الوظيفية للمركبات الذاتية القيادة، يوم 4 مارس بمركز إبداع مصر الرقمية في الجيزة، ضمن سلسلة ندوات SECC Tech Nights تبدأ الندوة في الخامسة والنصف مساءً.

وتتناول الندوة أفضل الممارسات لتنفيذ تدابير السلامة الفعّالة باستخدام معيار السلامة الوظيفية ISO 26262 استنادًا إلى معمارية النظام المفتوح للسيارات (AUTOSAR).

في سياق متصل، نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، مائدة مستديرة بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، تناولت أفضل الممارسات العالمية لرفع أداء المؤسسات وشركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، على رأسها نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI.

وشارك في الحدث مسؤولون من الهيئة والمركز وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعددٌ من رؤساء شركات البرمجيات المحلية، ومدراء وقيادات تكنولوجيا المعلومات بالجهات المستفيدة من خدمات المركز.

وجاءت الفعالية في إطار حرص الهيئة على التواصل البنّاء مع شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والاطلاع على الرؤى المختلفة بما ينعكس إيجابيًا على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز تنمية الصناعة المحلية من خلال رفع كفاءة الشركات ومساعدتها على التواجد في الأسواق العالمية من خلال دعم تطوير صناعة البرمجيات في مصر والارتقاء بهندسة البرمجيات لتصبح أكثر تنافسية.

وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة العديد من النقاشات حول فاعلية اعتماد نموذج استحقاق الجودة المدمج وآثاره في رفع كفاءة العمليات لدى شركات تكنولوجيا المعلومات. وتم خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية والرؤى المستقبلية والتحديات التي تواجهها الشركات.



وتناول اللقاء دور الهيئة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة من الاعتمادات والشهادات الدولية، كما تم تسليط الضوء على التعاون بين الهيئة وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقدم الغرفة دعمًا للشركات بنسبة 50% من تكلفة حصول كل شركة على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج في مجالات التطوير أو الخدمات، التي يقدمها المركز.



جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات جهة مصرية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو بيت خبرة وجهة معتمدة دوليًا لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والاعتماد لشركات البرمجيات من أجل الارتقاء بمستوى عمليات تطوير البرمجيات وتمكينها من تطبيق الإجراءات والمعايير القياسية لهندسة البرمجيات. وقدم المركز استشارات وتقييمات واعتماد لنموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير والخدمات لنحو 200 شركة منذ عام 2007 في كلٍ من مصر وبنغلاديش والصين والمملكة العربية السعودية والكويت وسوريا والإمارات العربية المتحدة.