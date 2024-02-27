وزير الاتصالات يبحث مع نظيره البحرينى التعاون فى التحول الرقمى

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع محمد بن ثامر الكعبى وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين؛ حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والبحرين فى مجالات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى، ومراكز البيانات، وبناء القدرات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والبحوث التطبيقية فى مجال الذكاء الاصطناعى، والخدمات البريدية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا، حيث شهد اللقاء التأكيد على أهمية التعاون فى مجال التكنولوجيا المالية فى إطار الجهود المبذولة فى البلدين لتحقيق التحول الرقمى، واتفق الوزيران على التعاون بين مصر والبحرين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقًا.

حضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن على القائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءً مع يورجن شيفر الرئيس التنفيذى لشركة ديتيكون "Detecon" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات فى الإدارة والتكنولوجيا والتابعة لمجموعة دويتشة تيليكوم الألمانية، بحضور فالك شرودر شريك إداري فى الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمير عبد العظيم المدير العام للشركة بمصر، وشريك خبير فى استراتيجية تكنولوجيا الاتصالات.

شهد اللقاء مناقشة الاتجاهات العالمية فى مجال الاقتصاد الرقمى والابتكار والألياف الضوئية وتطبيقات الجيل الخامس، كذلك تم بحث التعاون فى مد شبكات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، كما تم مناقشة فرص زيادة حجم استثمارات الشركة بمصر بالاعتماد على المهارات الرقمية المصرية فى ضوء المشروعات الخاصة بالتوسع فى شبكة الاتصالات بمصر.

حضر اللقاءين المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر، أن الدكتور عمرو طلعت يزور مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024؛ الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ويعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم؛ كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع مسئولين حكوميين وعدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولى منظمات دولية بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.