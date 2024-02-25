الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر القاهرة اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى مدينة برشلونة بإسبانيا للمشاركة على مدار يومين فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2024، الذي يعد الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم والذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته في المؤتمر عددا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين ومسئولي منظمات دولية لفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيلتقى الدكتور عمرو طلعت مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار في المجالات ذات الصلة.

هذا وتركز فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة على أحدث الموضوعات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وحلول إنترنت الأشياء، ومستقبل التكنولوجيا.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها الندوات والمعارض وفعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.

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