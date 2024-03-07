الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إجراء 1116 عملية قلب للمرضى غير القادرين فى قنا

عملية قلب
عملية قلب

قال وكيل وزاة التضامن الاجتماعي بقنا حسن عثمان، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان نفذت 1116 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة قنا، وذلك منذ بدء العمل إلى الآن، في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.


وأكد وكيل وزاة التضامن الاجتماعي- في بيان- أن إجراء العمليات للمرضى يأتي بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم.

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كما أشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.


من جانبه أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عمليات دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان.

وزاة التضامن الاجتماعي جمعية الأورمان عملية قلب العمليات أبحاث ميدانية

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