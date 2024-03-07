الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"جبالى" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بعث رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "جبالي"، في نص برقية التهنئة: "يطيب لي ويسعدني، والأمة العربية والإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك أن أتقدم إليكم باسمى وباسم نواب المجلس بخالص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام العطرة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن تحقق مصرنا الغالية، تحت قيادتكم الرشيدة، كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "بهذه المناسبة المباركة نؤكد أننا كلنا ثقة بأن قيادتكم الحكيمة للدولة المصرية سوف تمكنها من تخطى كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل يكفل حياة كريمة آمنة لنا وللأجيال القادمة بمشيئة الله".

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