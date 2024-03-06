مصر تؤكد أهمية التكامل والتعاون الإقليمي لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا

أكد السفير أشرف سلطان مساعد وزير المالية، على أهمية تقوية التكامل والتعاون الإقليمي، ودعم تنمية البنية التحتية المستدامة والشاملة؛ كأولويات للتحرك في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها دول القارة؛ بدءًا من تسوية الديون والنزاعات الإقليمية والأوبئة ومرورا بالتغير المناخي وعدم العدالة الاقتصادية والفقر.

جاء ذلك خلال مشاركة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لوزراء التخطيط والمالية والبنوك المركزية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا في زيمبابوي، والذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء.

وترأس وفد مصر، السفير أشرف سلطان مساعد وزير المالية، بعضوية كل من السفيرة سلوى الموافي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى زيمبابوي، والدكتورة نجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد إبراهيم معاون وزير المالية للسياسات والشئون الإقتصادية.

وقدم السفير أشرف سلطان - في كلمته - الشكر للدول الإفريقية الأعضاء المشاركة في المؤتمر على اختيارهم لمصر كنائب أول للجنة، مشيرا الى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة المناخ اللازم لخلق شراكات مع القطاع الخاص وتطويره.

وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم - أن "سلطان" أشار إلى أهمية تفعيل مقررات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي استضافته شرم الشيخ في نسخته الـ 27، والخاصة بمبادلة الديون لصالح التنمية المستدامة، داعيًا الوفود للمشاركة في منتدي التنمية المستدامة الذي تستضيفه مصر في أبريل المقبل والذي سيُعقد على هامشه منتدى أسوان في نفس الشهر.

وشهد الرئيس الزيمبابوي "ايمرسون مننجاجوا" افتتاح الاجتماع الوزاري، وشهد العديد من المداولات والمناقشات التي عقدت تحت عنوان "تمويل التحول إلى اقتصاديات خضراء خالصة في إفريقيا: المحددات والسبل وخطة العمل".