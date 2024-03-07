الأمم المتحدة تدين اعتزام إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إعلان إسرائيل اعتزامها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واصفة ذلك بأنه ترسيخ للاحتلال ويقوض حق الفلسطينيين.

وجاء في بيان لتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أدان فيه، ما ورد يوم الأربعاء بشأن تقدم السلطات الإسرائيلية على مسار خطط بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال وينسلاند إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي لا يزال يحرك الصراع في الضفة الغربية المحتلة بما يزيد ترسيخ الاحتلال ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

وجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية - الإفريقية

وفى سياق آخر عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من جانب عدد من الوزارات في إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، ونتائج الزيارات الوزارية، واللقاءات رفيعة المستوى التي عقدت في الفترة الأخيرة.