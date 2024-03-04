الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

احذر.. هذه العلامات تدل على نقص مستويات السكر فى دمك

مستويات السكر في
مستويات السكر في دم

نقص السكر في الدم هو حالة خطيرة محتملة تحدث عندما تنخفض كمية الجلوكوز في الدم بشكل كبير، مما يسبب أعراضا مثل الدوخة، والارتعاش، والدوار، وسرعة ضربات القلب، الجلوكوز هو نوع من السكر الذي يحتاجه جسمك للحصول على الطاقة عندما تأكل، يمتص جسمك الجلوكوز ويخزن أي كمية زائدة منه في عضلاتك وكبدك. يعمل الجلوكوز المخزن كاحتياطي يمكنك الاستفادة منه عندما تحتاج إلى المزيد من مصدر الطاقة هذا في دمك.

 

فيما يلي العلامات والأعراض التي ستسمح لك بمعرفة ما إذا كان مستوى السكر في دمك أو لدى شخص آخر منخفضًا جدًا:

 

ضربات القلب السريعة:

 

عندما ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم كثيرًا، يدرك الجسم أن شيئًا ما ليس على ما يرام، فهو يستجيب كما لو كان في موقف خطير أو مرهق، إذا لم يتم علاجه على الفور، فقد يكون نقص السكر في الدم مهددًا للحياة.

 

استجابة الجسم لهذا الخطر المحتمل هي تنشيط الجهاز الودي الكظري، على وجه التحديد، تفرز الغدد الكظرية الموجودة أعلى الكلى هرمونًا يسمى النوربينفرين، وهذا يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع.

 

يسمح نبض القلب السريع بمرور المزيد من الدم عبر دماغك والأعضاء الأخرى في جسمك. ونتيجة لذلك، يمكن للخلايا أن تلتقط المزيد من مصدر الطاقة الحيوي الذي يقل إمداده- وهو الجلوكوز.

 

الاهتزاز والعصبية:

إن ما يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع هو نفس الشيء الذي يمكن أن يسبب أيضًا الارتعاش والعصبية، النوربينفرين ليس مجرد هرمون، بل هو أيضًا ناقل عصبي، وهو رسول كيميائي يساعد أعصابك على التواصل مع بعضها البعض، مما يساعدك على الحركة والتفكير والعمل بشكل عام. باعتباره رسولًا كيميائيًا، فإنه يتفاعل مع الدماغ بطريقة تجعلك تشعر بالاهتزاز والتوتر.

 

 

التهيج والارتباك:

نحن بحاجة إلى مستوى معين من الجلوكوز في دمنا؛ لأن هذه هي الطريقة التي تحصل بها أعضائنا على الطاقة. عندما لا يحصل الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدماغ، على ما يكفي من الجلوكوز، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة. واحد منهم هو أن السلوك يمكن أن يتغير.

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