"اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن السلع الأساسية

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أيمن محسب، الأول بشأن نقص السكر في الأسوق، وغياب الرقابة من قبل وزارة التموين، أما الثاني فخاص بارتفاع أسعار السلع الرئيسيية، ومنها سعر الأرز حيث سجل سعر الكيلو في الأسواق المصرية 40 جنيها.

واستعرض "محسب" خلال الاجتماع الذي حضره أحمد أبوالفضل، وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل طلبي الإحاطة المقدم منه، الذي أكد فيه أن الأسواق المصرية تشهد اختفاء جديدا لسلعة السكر في المتاجر الخاصة أو المنافذ الحكومية، وهو ما اعتبره محاولة جديدة لـ"تعطيش" السوق، تمهيدا لرفع سعره كما حدث مع سلع أخري مثل الأرز، اعتمادا على ما استقر في العقلية الجمعية المصرية من أن العثور على السلعة بسعر مرتفع أفضل بكثير من اختفائها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك من يريد الوصول بسعر السكر إلي مستوي معين كما حدث مع الأرز الذي تتحقق مصر منه اكتفاء ذاتي أيضا، على الرغم من أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 90٪، وتؤكد وزارة التموين بشكل مستمر أن لديها مخزونا استراتيجيا يكفي لشهور قادمة، حيث يقدر إنتاج مصر من السكر بـ 2.8 مليون طن، فيما تقدر حجم الاستهلاك بـ3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر استيراد كميات تتراوح بين 300 و400 ألف طن.

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