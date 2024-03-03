"خليك مكانك وهنخلص الإجراءات".. 7000 طلب مقدم لاستصدار التراخيص التجارية بالقاهرة

واصل مراكز إصدار تراخيص المحال بمحافظة القاهرة، تلقي الطلبات الخاصة بإتمام التراخيص بأحياء العاصمة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لنوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء.

تلقي 7000 طلب لاستصدار التراخيص

واستقبلت محافظة القاهرة منذ فتح باب تلقي الطلبات، أكثر من 7000 طلب من المحال التجارية حتى الآن، وتلقت طلبات التراخيص عن طريق فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجى متنقل وكذلك عبر المراكز الثابتة.

وتسعى محافظة القاهرة خلال الحملة التي أطلقها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لإدراج المحال العامة طبقًا للقانون ١٥٤ وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به.

ومن جهته أشار محافظ القاهرة في وقت سابق إلى أنه يمنح مقدم الطلب إيصال يفيد بتقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى والذي يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

شباك واحد لإنهاء الإجراءات



شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال دون توقف للمحل أو المنشأة التجارية مع استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

تسهيلات من محافظة القاهرة لطلاب التراخيص

تشديدات صارمة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لتتم بيسر وفى أسرع وقت.

خليك مكانك وهنخلص الإجراءات

خليك مكانك وهنخلص الإجراءات

خليك مكانك وهنخلص الإجراءات