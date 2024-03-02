السبت 02 مارس 2024
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محافظات

نائب محافظ القاهرة يشهد تدشين كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يشهد تدشين كنيسة القديس العظيم

حرص الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، على حضور قداس تدشين كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بكنيسة الشهيد العظيم أبى سيفين بحى حدائق القبة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ووجه نائب المحافظ، التهنئة للأخوة الأقباط ولجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بتدشين الكنيسة، معربًا عن سعادته لمشاركتة هذه المناسبة التى تعتبر منبر النشر ورسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الإخوة الإنسانية.

وأكد فوزي، على أن ما يحدث على أرض الواقع فى مصر يجسد رمزًا لصورة التأخى بين أطياف المجتمع المصري وهو ما نراه حاليا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة حفظ الله مصرنا الغالية.

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تدشين كنيسة القديس العظيم الأنبا انطونيوس كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين أخبار محافظة القاهرة

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