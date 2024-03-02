السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد قليل.. محافظ الجيزة يفتتح معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بنادي الزراعيين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعد قليل، معرض خير مزارعنا لأهالينا بنادي الزراعيين بالدقي لبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية ومنتجات وزارة الزراعة بتخفيضات كبيرة.

وكلف راشد، بالدفع بعدد من منافذ البيع والمعارض الرمضانية قبيل الشهر الكريم، مؤكدا على مواصلة جهود محافظة الجيزة لتدشين معارض ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين حسب التكليفات الموجهة للمحافظة.

افتتاح 20 معرض أهلا رمضان تباعا بمحافظة الجيزة و70 سيارة متنقلة بالقرى والنجوع

صرحت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه يعقب افتتاح معرض "أهلا رمضان" اليوم في العمارية، سيتم تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، ومعرض في إمبابة، بجانب إلى معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بحضور محافظ الجيزة المنتهيه فعاليته منذ قليل أنه جُهزت 5 معارض لـ"أهلًا رمضان" حتى الآن على مستوى المحافظة.

وأشارت غريب إلى أنه سيتم التوسع في المعارض تباعًا حتى تصل إلى 20 معرضا.

ولفتت وكيل تموين الجيزة إلى أن المعارض بجانب ما تضمه قرى المحافظة من شوادر صغيرة بالإضافة إلى منافذ السيارات المتنقلة.

وأوضحت أن محافظة الجيزة بها ما يزيد عن 32 سيارة "اليوم الواحد" و38 سيارة متنقلة للسلع التموينية والأساسية، والتي تجوب أنحاء المحافظة.

معارض خير مزارعنا نادي الزراعيين محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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