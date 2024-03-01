الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عدد من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري. 

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار، والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة وطلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء. 

وكلَّف المحافظ، رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة برفع كل المخلفات نواتج الأعمال لبدء أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طبقة الطريق، مع مراعاة إنشاء ساحات لانتظار السيارات لخدمة المترددين على محطة القطارات ببشتيل.  

واطلع المحافظ، على أعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل ضمن خطة المحافظة؛ لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة.

كما تابع المحافظ، نسب أعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة والطرق المؤدية إليها موجها رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد على الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال. 

وتفقد المحافظ، حالة النظافة بشوارع محي الدين أبوالعز وسليمان جوهر وجامعة الدول العربية موجهًا رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة، وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود أي مخلفات. 

رافق المحافظ، خلال الجولة أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة.

محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
محافظ الجيزة خلال جولته عقب صلاة الجمعة
المنيرة الغربية إمبابة العجوزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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