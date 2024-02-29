محافظ الجيزة يوجه بتسهيل مهمة قوافل الأزهر إلى الواحات البحرية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تقديم التسهيلات المختلفة لدعم جهود الأزهر الشريف فى تنظيم القوافل الدعوية بما يساهم فى نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصري، وهو الذى يؤكد على أن مصر هى دائمًا مهد السماحة والاعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفد أعضاء القافلة الدعوية المقامة برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تنطلق بمركز الواحات البحرية اليوم الخميس، وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل لتقديم خدماتها الدعوية للمواطنين.

محافظ الجيزة يرحب بأعضاء القافلة

ورحب محافظ الجيزة بأعضاء القافلة، مشيدًا بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وخاصة الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالى قرى المحافظة من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفى يتجسد فى إنشاء المعاهد الأزهرية.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة الدعوية بالواحات البحرية تستهدف نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها في التنمية في مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات بالإضافة إلى تناول فضائل شهر رمضان والجوانب الإيمانية للصيا، خلال زيارات وجولات بعدد من المناطق بمركز ومدينة الواحات البحرية وزيارات للمدارس والمؤسسات التعليمية.

أهمية دور مبادرات الأزهر الشريف في توعية المواطنين

وتناول اللقاء استعراض أهمية دور مبادرات الأزهر الشريف في توعية المواطنين بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والصراعات الإقليمية والعالمية، والعمل على تغيير سلوكيات بعض التجار من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار وتعديل سلوكيات المواطنين الخاصة بتخريب المال العام والتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية فى التهام التنمية.

محافظ الجيزة خلال لقاءه قافلة الأزهر الشريف

محافظ الجيزة خلال لقاءه قافلة الأزهر الشريف