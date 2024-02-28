الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق الطرفاية بمركز البدرشين

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ومدى التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال. 

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق الطرفاية البطيء والجاري تطويره بطول ١.٨كم والذي يعد من المحاور المرورية المهمة بمركز البدرشين حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة. 

وأشار المحافظ، إلى أن الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شامل بعرض ١٥ مترًا، حيث تم إزالة التعديات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمسطح الطريق لما له من أهمية في ربط حركة السير مع  طريق مصر أسيوط الزراعي. 

وكلَّف محافظ الجيزة، خلال جولته بالتنسيق مع أجهزة المرافق وتحويل بعض الكابلات المتعارضات مع أعمال التطوير مع توفير موقع لإقامة موقف سرفيس حضاري لتسهيل حركة تنقل المواطنين. 

كما كلَّف المحافظ، رئيس مركز البدرشين، بالمتابعة مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها مع التأكد من جودة الأعمال وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع.

وخلال جولته، اطمئن المحافظ على جهود رفع كفاءة النظافة ومدى التزام الشركات بالجمع السكني ورضاء المواطنين، مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لكل الشكاوى الواردة من المواطنين في ذلك الصدد. 

كما تفقد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال إزالة التعارضات الموجودة بمسار مشروع محور ٣ يوليو (امتداد محور حسب الله الكفراوي) حتى طريق أسيوط الزراعي بنطاق مركز أبو النمرس، حيث أزالت المحافظة جميع التعارضات وتسليم جميع المواقع الموجودة بمسار المحور بنطاق المحافظة لسرعة إنجاز المشروع. 

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