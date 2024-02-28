نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة التنموية الشاملة بمركز الحوامدية

واصلت أجهزة محافظة الجيزة، أعمالها في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل العلاجية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

توقيع الكشف الطبى على ٦١٠ حالات خلال قافلة طبية مجانية بالتعاون مع حياة كريمة وجامعة القاهرة

وشهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة بمركز الحوامدية.

وأشارت هند عبدالحليم، أن القافلة ساهمت في توقيع الكشف الطبي علي عدد ٦١٠ حالات في تخصصات (الجلدية - الباطنة- الأسنان- العظام- العلاج الطبيعي- النساء- الجراحة) وقد تم صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

كما شملت القافلة خدمات توعوية لصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات استفاد منها عدد ١٠٧ مواطنين للتوعية بمخاطر الإدمان.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه تم بالتعاون مع كلية التربية للطفولة المبكرة إقامة أنشطة للاطفال بالمراحل الدراسية الأولى لعدد ١٥٠ تلميذا من قرى مركز الحوامدية، بالإضافة إلي عقد ندوات إرشاد زراعي وتوعية بيئية ضمن الجانب التوعوي للمزارعين.

كما ضمت الفعاليات اقامه قافله بيطرية شاملة استقبلت حوالي ٢٠٠ رأس ماشية للكشف والتشخيص والعلاج، حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وأكدت هند عبدالحليم، أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافة الجهات المعنية لإقامة القوافل التنموية الشاملة بشكل دوري.

رافق نائب المحافظ أحمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة وهاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية وممثلو مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة.

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