محمد ممدوح يعلن إطلاق النسخة الجديدة من برنامج تعزيز الثقافة والهوية الوطنية

صرح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري ورئيس اللجنة الإقتصادية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن مجلس الشباب المصري أطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية تحت شعار “معا نحو توطين العدالة الثقافية في كافة المحافظات المصرية”.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، أن فعالية اليوم المقامة بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة تهدف لتعريف الشباب بمفهوم العدالة الثقافية وأهدافها وكيفية تحقيقها.

وأوضح ممدوح، أن الفعالية تأتي للتعرف على التحديات التي تواجه توطين العدالة الثقافية بالمحافظات المختلفة، ومناقشة سبل تحقيق العدالة الثقافية في مصر.

وأكد أن الندوة تهدف للتعرف من الشباب أنفسهم على أسباب عزوفهم عن المشاركة بشكل فعال في المجال الثقافي، وسبل تحفيزهم على المشاركة في الإنتاج الثقافي المحلي، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف كوادر الحركة الطلابية وشباب الجامعات، والكوادر والقيادات الشابة من نقابات الفلاحين، بالإضافة إلى الكوادر الشابة بالنقابات العمالية والمهنية، والكوادر الشابة بمنظمات المجتمع المدني.

وأكد على أهمية ضمان تمتع كافة الفئات بالحقوق الثقافية في ظل جمهورية جديدة يستحقها كل المصريين.

ويستضيف بعد قليل، المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية (مجلس الشباب المصري) عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

ويشهد البرنامج الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة سامية بيبرس مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية والأمين العام لمجلس الشباب المصري ومن المجلس الأعلى للثقافة دكتورة متى الحديدي رئيس اللجنة الشبابية بالمجلس.

وتتركز الفعالية المقامة بالاوبرا المصرية حول التعريف بالهوية المصرية الحقيقة ومواجهة التدخلات الصافية وكيفية نشر التفكير السليم المتفق مع الهوية المصرية.