وكيل "تعليم الجيزة" يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

كرّم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الجيزة، اليوم، بمكتبه بديوان عام المديرية، الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم للمراحل الثلاث، وتم منحهم شهادات تقدير من وكيل الوزارة، ومبالغ مالية، تقديرًا لجهودهم في حفظ القرآن.

الفائزون 41 طالب وطالبة على مستوى المحافظة

وفاز 41 طالبًا وطالبة في المسابقة على مستوى جميع الإدارات وحصولهم على جوائز نقدية، وكان بحضور هيئة التحكيم سناء حسين العزب موجه عام اللغة العربية، وعبده عبداللطيف أحمد موجه عام التربية الإسلامية.

وأعدت المسابقة من تنفيذ توجيه عام التربية الاجتماعية، والموجه العام الدكتورة ماجدة مصطفى والمكرمون هم:

من المرحلة الإعدادية:

1/مريم أحمد زكي، مدرسة الفيصلية بنات التابعة لإدارة الهرم.

2/ نور محمد مصطفى، مدرسة السلام الإعدادية ف2 التابعة لإدارة بولاق الدكرور.

3/سندس شلبي فتحي، مدرسة الحياة للتعليم الأساسي، إدارة حدائق أكتوبر.

ومن المرحلة الثانوية:

1/محمود رجب محمد، مدرسة مياه الشرب الصحي، إدارة بولاق الدكرور.

2/أسماء محمد شعبان، مدرسة سمو الشيخة جواهر، إدارة بولاق الدكرور.

3/آيات محمود علي أحمد، مدرسة شهداء الحرية الثانوية بنات، إدارة الهرم.

4/شيماء محمد فاروق، مدرسة مدرسة أبو النمرس الثانوية بنات، إدارة أبو النمرس.

5/آية أحمد علي الشيخ، مدرسة الشهيد أحمد محمود، إدارة العمرانية.

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم