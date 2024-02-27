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منسق مشروع سفير: «عبّر» تهدف لتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال والمراهقين

أميرة مشهور
أميرة مشهور

قالت أميرة مشهور، منسق مشروع سفير، التابعة لمؤسسة "صناع الحياة" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة «عبر» تهدف إلى تنمية المهارات الاجتماعية للمراهقين والأطفال والعمل على مساعدتهم للتعبير عن ذاتهم ومشاعرهم فضلا عن أهمية تقبلها.

وأضافت منسق مشروع سفير، في بيان الثلاثاء، أنه في إطار الدور الذي تقوم به مبادرة «عبر» جرى تنظيم عرض مسرحي «تقاطع الأحلام»، يقدمه الأطفال من منطقة روض الفرج تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يتناول قضية المساواة بين الجنسين، والعنف القائم على الاختلاف في الجنس، وذلك في إطار توعية الأطفال بأهمية المساواة داخل المجتمعات.

ولفتت إلى أن العرض المسرحي يشهده مسرح مركز شباب روض الفرج، اليوم، احتفالا باختتام فعاليات مبادرة «عبر»، مضيفة:«مبادرة عبر تهدف إلى التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة من خلال الفن».

وأقامت مؤسسة صناع الحياة اليوم فعالية بمركز شباب روض الفرج بالمسرح، عرضًا مسرحيًا من مبادرة "عبر" بمشروع برنامج "سفير" التابع لمؤسسة "صناع الحياة" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وفي إطار الدور الذي تقوم به مبادرة «عبر» نظم عرض مسرحي «تقاطع الأحلام» وقدمه الأطفال من منطقة روض الفرج، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي،

وتناول العرض المسرحي قضية المساواة بين الجنسين، والعنف القائم على الاختلاف في الجنس، وذلك في إطار توعية الأطفال بأهمية المساواة داخل المجتمعات، ويشهد مسرح مركز شباب روض الفرج احتفالا باختتام فعاليات مبادرة «عبر».

عرض مسرحي مسرح الطفل مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التحالف الوطني روض الفرج

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