عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: العرض المسرحى منصف للفتيات

قالت آية أحمد، مسئول العلاقات العامة بمؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن فعالية اليوم المقامة من مؤسسة صناع الحياة في برنامج سفير ضمن مبادرة تدريب الشباب هى لنبذ سوء معاملة المرأة وعدم مشاركتها في المجتمع.

وأوضحت مسئول العلاقات العامة بمؤسسة صناع الحياة، لـ"الدستور"، أن أبطال العرض المسرحي 12 طفلًا وطفلة التحقوا بورشة أقامتها مؤسسة صناع الحياة في روض الفرج سبقتها حملات توعية عن مساواة الفتيات في المجتمع وإدراجهن ومشاركتهن الفعالة.

وأشارت "آية" إلى أنه تم إعداد ورشة لأبطال فريق العمل المسرحي من مدربين مسرح تبنوا موهبة الشباب وإعدادهم وقاموا بكتابة سكريبت العرض وتمثيله.

لفتت مسئول العلاقات العامة بمؤسسة صناع الحياة إلى أن العمل يحتوي على قيم يجب أن تكون بالمجتمع المصري في التعامل مع الفتيات وعدم نبذهن وحرمانهن من حقوقهن.

وأقامت مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل التنموي عرض مسرحي بمركز شباب روض الفرج، عرض مسرحية "تقاطع الأحلام" الذي جاء ضمن مبادرة "عبّر" إحدى مبادرات مشروع "جائزة تحفيز المبادرات الشبابية"، والذي يأتي في إطار برنامج سفير الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صناع الحياة مصر بالتعاون مع المعهد الفرنسي.

وتناول العرض المسرحي قضية إدماج الفتيات في المجتمع وحقهن في ممارسة الرياضة والاشتراك في مراكز الشباب رغم رفض بعض الأسر ذلك ونظر الكثير من الأهالي لدخول البنات مراكز الشباب على أنه غير طبيعي ظنًا منهم أن مركز الشباب للفتيان فقط وأن البنات لا يجب عليهن ممارسة الرياضة في الأندية ومراكز الشباب، ويدور العرض المسرحي عن فتاة شخصيتها قوية وواثقة في نفسها، نتيجة دعم أسرتها لها بأشكال مختلفة منها ممارسة الرياضة.

وتذهب الأسرة إلى منزل الخالة لحضور مناسبة عائلية، وهنا تلتقي البنت بابنة خالتها التي تريد ممارسة الرياضة وتحقيق هويتها لكن مركز الشباب بالبلد لا توجد بنات به تمارس الرياضة، ومن هنا تقوم البنت ذات الشخصية القوية بالحوار مع ابنة خالتها وبالذهاب معها إلى مركز الشباب وإقناع الكابتن المسئول بالمركز أن يقوم بتكوين فريق للبنات، وتتوالى الأحداث حتى يتم إقناع كابتن الفريق بعمل فريق البنات وتدخل بنت الخالة في الفريق وتبدأ التدريب وتحقق حلمها.

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