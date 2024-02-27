الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صناع الحياة" تقيم عرضا مسرحيا بروض الفرج ضمن مبادرة "عبّر"

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

يشهد مسرح مركز شباب روض الفرج، بعد قليل، عرض مسرحية "تقاطع الأحلام" والذي جاء ضمن مبادرة "عبّر" إحدى مبادرات مشروع "جائزة تحفيز المبادرات الشبابية"، والذي يأتي في إطار برنامج سفير الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صناع الحياة مصر بالتعاون مع المعهد الفرنسي.

ويتناول العرض المسرحي قضية إدماج الفتيات في المجتمع وحقهن في ممارسة الرياضة والاشتراك في مراكز الشباب رغم رفض بعض الأسر ذلك ونظر الكثير من الأهالي لدخول البنات مراكز الشباب على أنه غير طبيعي ظنا منهم أن مركز الشباب للفتيان فقط وأن البنات لا يجب عليهن ممارسة الرياضة في الأندية ومراكز الشباب، ويدور العرض المسرحي عن فتاة شخصيتها قوية وواثقة في نفسها، نتيجة دعم أسرتها لها بأشكال مختلفة منها ممارسة الرياضة.

وتذهب الأسرة إلى منزل الخالة لحضور مناسبة عائلية، وهنا تلتقي البنت بابنة خالتها التي تريد ممارسة الرياضة وتحقيق هويتها لكن مركز الشباب بالبلد لا يوجد بنات به تمارس الرياضة، ومن هنا تقوم البنت ذات الشخصية القوية بالحوار مع ابنة خالتها وبالذهاب معها إلى مركز الشباب وإقناع الكابتن المسؤول بالمركز أن يقوم بتكوين فريق للبنات وتتوالى الأحداث حتى يتم إقناع كابتن الفريق بعمل فريق البنات وتدخل بنت الخالة في الفريق وتبدأ التدريب وتحقق حلمها.

يذكر أن مشروع "جائزة تحفيز المبادرات الشبابية"، المقدم من برنامج سفير، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في عمليات اتخاذ القرار في مراكز الشباب.

ويعتبر سفير هو برنامج طموح موجّه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب في 9 بلدان من شمال أفريقيا والشرق الأوسط بدعم وتمويل الاتحاد الأوروبي، حيث تتولى مؤسسسة صناع الحياة مصر تتنفيذ والإشراف على تنفيذ البرنامج داخل مصر، وهو يهدف إلى خلق بيئة مواتية لمشاركة الشباب في المواطنة.

ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد برنامج سفير الممول من الاتحاد الأوروبي على 3 ركائز وهي:

تقديم الدعم لأكثر من 1000 شاب وشابة من أصحاب المشاريع.

تنظيم وتطوير شبكة إقليمية تضم الأطراف الفاعلة.

خلق مساحات للحوار بين الشباب والسلطات العامة.

صناع الحياة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عروض مسرحية مركز شباب روض الفرج تعديل سلوكي تجاة المرأة

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