النائب أحمد إدريس: التحالف الوطني يطلق معرض "أهلا رمضان" بقرى الأقصر

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة الأقصر، إطلاق التحالف بمعرض "أهلا رمضان" بقرية سيدى المنصورلتوفير كافة السلع الإستهلاكية والغذائية للمواطنين بالأماكن الأكثر إحتياجا بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح النائب أحمد إدريس أن المعرض دق لاقي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة أكثر من 35% لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى أن معرض أهلا رمضان يشهد توفير السلع الغذائية الأساسية وبلح وياميش شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة للمواطنين، وسط حالة من الإقبال الكبيرة من المواطنين لشراء السلع المخفضة، هذا بجانب مختلف المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كل أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة إضافة إلى اللحوم والدواجن.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إطلاق القوافل الطبية والمجانية ومعارض السلع الغذائية المخفضة، وذلك ضمن تفعيل المشاركة المجتمعية من قوى المجتمع لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا.