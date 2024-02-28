الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية تشيد بمجلس الشباب المصرى

جانب من فاعليات الندوة
جانب من فاعليات الندوة

قالت السفيرة سامية بيبرس، مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، والأمين العام لمجلس الشباب المصري، إن فاعلية اليوم لتعزيز الهوية الوطنية وتنميتها.

وأوضحت مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية خلال كلمتها بالندوة المقامة بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، أن أبرز أجندة مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني، هي العمل على تنمية القدرات الثقافية لدى الشباب.

وأكدت بيبرس، أن رؤية مصر 2030 أخذت في اعتبارها خلق العدالة الثقافية، والعمل مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الثقافية.

وأكدت مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، أن هناك تركيزا كبيرا في العدالة الثقافية بالمحافظات، داعية إلى ضرورة العمل على توطين العدالة الثقافية.

تعزيز الثقافة والهوية الوطنية والعمل على تطوير الحرف اليدوية التراثية

وشددت مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية والعمل على تطوير الحرف اليدوية التراثية لما لها من دور في توطين الهوية الوطنية.

ونوهت بيبرس، بأهمية العمل على إحياء وتطوير قصور الثقافة والمسارح في النجوع والقرى والمحافظات الحدودية.

وفي نهاية كلمتها، أشادت بتعاون مجلس الشباب المصري مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة؛ للعمل على توطين العدالة الثقافية والهوية الوطنية.

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