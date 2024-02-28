رئيس لجنة الشباب بالأعلى للثقافة: الرئيس السيسى يعمل على تمكين الشباب

قالت منى الحديدي، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين جهات ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة لخلق العدالة الثقافية في كل شبر من أرجاء الجمهورية.

وأكدت "الحديدي" خلال كلمتها بالندوة المقامة من مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني، أن هناك تناغمًا بين المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني يعمل جميعهم من أجل المواطن.

وشددت رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة على أهمية توفير منصات ثقافية للشباب باعتبار أن هذه الفئة تمثل النسبة الأكبر من المواطنين المصريين.

وأكدت "الحديدي" على حرص الرئيس السيسي على تمكين الشباب وتوفير بيئة صالحة لهم، وانتهت فعاليات ندوة "معًا نحو توطين العدالة الثقافية" المقامة من مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع الأعلى للثقافة.

وقال الدكتور كيرلس نبيل عضو أمناء مجلس الشباب المصري وأمين الصندوق، إن ندوة اليوم تحت عنوان معًا تحت شعار "معًا نحو توطين العدالة الثقافية في كافة المحافظات المصرية" ضمن أعمال مجلس الشباب المصري.

وأوضح عضو مجلس الشباب المصري في تصريحات لـ"الدستور" قبل قليل، أن الندوة أقيمت بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة وسط إقبال كثيف من الشباب المشارك في الفعالية.

وأشار نبيل، إلى أن البرنامج سيُعالج على عدة حلقات وسيشارك في فعالية اليوم 300 شاب وافد من جميع محافظات الجمهورية.

وتتركز الفعالية المقامة بالأوبرا المصرية حول التعريف بالهوية المصرية الحقيقية ومواجهة التدخلات الصافية وكيفية نشر التفكير السليم المتفق مع الهوية المصرية.

وأشار عضو مجلس الشباب المصري، إلى أن الندوة المقامة بالأوبرا المصرية تركزت حول التعريف بالهوية المصرية الحقيقة ومواجهة التدخلات وكيفية نشر التفكير السليم المتفق مع الهوية المصرية.

واستضاف اليوم المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية (مجلس الشباب المصري) عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وشهد البرنامج الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة سامية بيبرس مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية والأمين العام لمجلس الشباب المصري ومن المجلس الأعلى للثقافة دكتورة منى الحديدي رئيس اللجنة الشبابية بالمجلس.