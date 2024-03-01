محافظ الجيزة: الاستجابة لـ98% من شكاوى المواطنين خلال فبراير

اطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على نسب استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوى الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية الموحدة، حيث حققت المحافظة نسبة ٩٨% خلال الشهر الماضي في الاستجابة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المؤشرات جاءت فيها الهيئة العامة للنظافة والتجميل في صدارة معدلات الاستجابة بنسبة ١٠٠%، كما تصدَّر مركز ومدينة الواحات البحرية نسب مراكز ومدن المحافظة وتصدَّر حي المنيرة الغربية نسب الأحياء ومديرية الأوقاف نسب المديريات.

ووجَّه المحافظ، بسرعة الانتهاء من بحث والرد على كل الشكاوى الواردة لكل جهة من المواطنين في إطار حرص المحافظة نحو التيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي شدد خلاله محافظ الجيزة على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لأية مساحات أراضى فضاء وبحث إستخدامها كساحات إنتظار وفقًا لاحتياجات كل قطاع.

كما شدد المحافظ، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة فرز المخلفات داخل الكتل السكنية للحفاظ على البيئة وتحسين الوجهة الحضارية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ، استعدادات المراكز التكنولوجيا لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وتابع المحافظ، التجهيزات النهائية الخاصة بالمراكز وتدريب العاملين بها على استقبال المواطنين وسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من جانبهم، معلنًا انضمام ٣ مراكز تكنولوجيا بقرى منيل سلطان والكداية وصول بأطفيح ومركز بقرية الودى بالصف والتى من شأنها استيعاب طلبات أعداد أكبر من المواطنين بتلك القرى وتسهيل تقديم الخدمات.

وفي هذا الشأن، وجَّه محافظ الجيزة، جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، بتشكيل لجنة للمتابعة الدورية والتأكد من عدم تجاوز المراكز للمدد الطبيعية للرد على طلبات المواطنين وذلك فيما يخص التعاملات اليومية الجارية بالمراكز التكنولوجية.