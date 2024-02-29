تقدم جريدة "الدستور"، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 29 فبراير 2024، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "Hindustan times" على النحو التالي"

برج الحمل:

ستكون رحلة العمل مثمرة وتؤدي إلى بعض الصفقات المربحة.

من المتوقع أن يكون يومًا جيدًا لأولئك الذين يحاولون تحسين وضعهم المالي.

من المتوقع قضاء وقت خاص مع الزوج وسيساعد في تقوية روابط المحبة.

الصحة يمكن أن تسبب مشاكل بسبب الإهمال.

من الممكن مشاهدة المعالم السياحية في منطقة غريبة، إذا كنت تخطط لذلك بشكل جيد.

سيحتاج أولئك الذين لديهم رأيين بشأن تطوير عقار إلى اتخاذ القرار الصحيح.



برج الثور:

سيتمكن أصحاب صالات العرض وتجار التجزئة من تحقيق أرباح جيدة اليوم.

يبدو اليوم مناسبًا من الناحية المالية، حيث تعطي الاستثمارات السابقة عوائد جيدة.

القرار المتخذ على الجبهة العائلية سيكون موضع تقدير كبير. من المتوقع أن يسافر البعض بالطائرة، وقد يكون ذلك بصفة رسمية أو شخصية.

أولئك الذين يبحثون عن منزل للإيجار أو الشراء سيجدون صعوبة في اتخاذ قرارهم.

من المحتمل أن تصبح أقوى على الجبهة الأكاديمية



برج الجوزاء:

من المرجح أن يصبح المشروع الجديد مربحًا قريبًا.

يمكن لبعضكم أن يقرر أن يعيش حياة منضبطة لأسباب صحية.

من المرجح أن يتم حل المشكلة المالية لصالحك.

يجب التعامل مع قضية داخلية حساسة بفهم ورعاية.

من المحتمل أن يكون التخطيط لنزهة ليلية إلى الريف أمرًا مثيرًا للغاية.

ليست هناك حاجة لتصبح صاحب قلب كبير عندما يتعلق الأمر بالممتلكات.

قد تستغرق طموحاتك الأكاديمية بعض الوقت حتى تتحقق.



برج السرطان:

قد يعاني البعض منكم من الأرق بسبب التوترات العقلية.

من المرجح أن تنتهي المشاكل المالية لأولئك الذين يعانون من الديون قريبًا.

قد يزعجك شخص ما في العمل بعدم موافقته على اقتراحك.

رحلة المغامرة مع الأصدقاء أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للبعض.

سيتم أخذ التصريح لبدء بناء منزل.

أولئك الذين يستعدون للمسابقات سيجدون تركيزهم ويقومون بعمل جيد.



برج الأسد:

الثروة تأتي من مصادر غير متوقعة وتجعلك قويًا ماليًا.

إن تبني حياة منضبطة وتغيير نمط الحياة سيساعد في استعادة الطاقة والصحة.

من المرجح أن تصبح أفكارك في العمل مربحة.

الثناء ينتظرك لشيء قمت به على الجبهة الداخلية. ستتمكن من اختصار الوقت في السفر إلى وجهة بعيدة من خلال اتباع طريق أقصر.

هذا هو الوقت المناسب لوضع اللمسات الأخيرة على الممتلكات حيث أن النجوم في وضع إيجابي.

من المرجح أن تتحقق طموحاتك الأكاديمية.



برج العذراء:

من المفترض أن تتلقى بعض الأخبار الجيدة التي من شأنها أن تقلل من مستوى التوتر لديك بشكل كبير، وبالتالي ستسمح لك بالشعور بالصحة الجيدة.

ممتلكات الأجداد سوف تحمل قيمة غير عادية.

على الصعيد المالي، من الأفضل عدم تجاوز الميزانية. ستساعدك المهارات الإدارية الممتازة للرجل في إدارة العديد من الأشياء في وقت واحد على الصعيد المهني.

قد يواجه البعض منكم صعوبة في العثور على شريك جيد.

برج الميزان:

الاستثمارات المناسبة سوف تجد أموالك تتضاعف.

قد تؤدي تقلباتك المزاجية إلى تفويت فرصة مربحة، لذا افعل شيئًا حيال ذلك.

ستكون قادرًا على إدارة جبهة العمل جيدًا.

ستكون المساعدة موجودة على الجبهة الداخلية عندما تحتاج إليها حقًا.

رحلة قصيرة ستساعدك على إنعاش عقلك وتفريغه من العبء.

من المرجح أن تؤدي أعمال تجديد العقار الذي تملكه إلى تعزيز قيمته السوقية.

إن بذل المزيد من الجهود والعمل الجاد سيجعلك تخرج بنجاح على الصعيد الأكاديمي.

برج العقرب:

ماليًا، هذه فترة جيدة، حيث تعد بالمال من مصادر مختلفة. ستكون قادرًا على كسب الأشخاص المهمين على الصعيد المهني.

قد يكون الزوج أكثر تعاونًا اليوم ويدعم أفكارك.

حافظ على أوراق الملكية الخاصة بك بالترتيب.

قد يصبح شخص ما قدوة لك على صعيد اللياقة البدنية.

كن واضحًا بشأن ما عليك القيام به وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها، حتى لا تقع في الخطأ.

برج القوس:

من المرجح أن تجعل الأخبار الجيدة يومك رائعًا.

قد يتم تكريم البعض منكم بجائزة تقدير على الصعيد الاجتماعي.

من المرجح أن تتضاعف الأموال من مصادر الاستثمار المختلفة.

قد يكون لدى البعض منكم خطط لتأثيث عقاراتهم الجديدة. إن جهودك لتحقيق الانسجام على الجبهة الداخلية ستنجح. رحلة العمل ستفتح الأبواب لفرص جديدة.

برج الجدي:

مبادرتك على الصعيد الاجتماعي ستكون محل إشادة الجميع. من المؤكد أنه يمكن إعطاء إجازة قصيرة لأولئك الذين يتوقون إليها منذ فترة طويلة.

قد يتم إجراء بعض التجديدات في ممتلكات الأجداد.

قد تحتاج إلى العمل الجاد لتتوافق مع توقعات كبار السن على الصعيد المهني.

قد يحفزك أحد أفراد العائلة على تقديم أفضل ما لديك على الصعيد الأكاديمي.

برج الدلو:

سيساعدك الإعداد الجيد والذاكرة القوية على البقاء مرتاحًا عقليًا على الصعيد الأكاديمي.

سوف يركز البعض منكم تمامًا على توفير المال.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل بعض الأدوية توخي الحذر.

تنجح في وضع مشروع طموح على المسارات وتتخطى كل العقبات في سبيل إنجاحه.

إن قضاء إجازة قصيرة أمر ممكن بالنسبة للبعض وسيكون أكثر إمتاعًا.

من المرجح أن يلمع الحظ لأولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على منزل أو قطعة أرض.

برج الحوت:

قد يدعوك شخص ما لزيارة أحد المعالم التاريخية أو أي مكان آخر مثير للاهتمام اليوم.

هذا هو اليوم المناسب لتلعب بطاقتك الرابحة على الصعيد المهني.

بيع قطعة أرض أو منزل أجداد يمكن أن يقودك إلى أموال طائلة.

قد يحتاج البعض منكم حقًا إلى المساعدة في إكمال مهمة مهمة على الصعيد الأكاديمي.

قد يحتاج شخص ما لا يشعر بحالة جيدة في العائلة إلى اهتمامك.