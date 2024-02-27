عضو حركة فتح: الإدارة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل كشريك أساسى لها بالمنطقة

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الإدارة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل كشريك أساسي لها في المنطقة.

الحرب بغزة

وأكد محمد اللحام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإدارة الأمريكية ليس لها أي أثر إيجابي على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف الحرب أو تقليل حدة المجازر التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الباسل.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل شأن أمريكي أكثر من كونها شأنًا إسرائيليًا، وذلك لأن إسرائيل تقوم بتنفيذ الموقف الأمريكي في المنطقة، لذا ما يحدث في فلسطين حاليًا بموافقة أمريكية أولية.

الرهان الأمريكي

وتابع: "بايدن يراهن على القوة الشبابية الأمريكية، والقطاع الشبابي دون الـ٣٠ عامًا متأثر بالسوشيال ميديا وما يتم بثه عبر وسائل الإعلام".