عضو بحركة فتح: عملية 7 أكتوبر أثبتت عقم تفكير نتنياهو

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن من يجبر إسرائيل على اقامة الدولة الفلسطينية هو حالة الضغط التي ستولد العديد من 7 أكتوبر، مؤكدًا أن نتنياهو باع السلام رغم أن جيش الاحتلال هو من يجلب السلام فقط بإجبار الدول على قوة التطبيع.

أضاف اللحام، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 7 أكتوبر أثبت عقم تفكير نتنياهو الذي حاول بيع رواية للإدارة الأمريكية وأوروبا مع بداية الحرب وشاهدنا كيف تتعامل أوروبا مع فلسطين، وبعد 10 أيام تم ايضاح ماحدث وأكثر للدول الأوروبية رأت أن هناك شيئًا غير منضبط ومن هنا بدأ الضغط الأوروبي لضرورة ايجاد حلول سياسية للأزمة.

نتنياهو يرغب في القضاء على حماس

أشار إلى أن نتنياهو يرغب في القضاء على حماس وأخذ جزء من غزة وانتهاء السلطة في الضفة الغربية.