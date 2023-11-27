محلل سياسى: نتنياهو يدفع الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية (فيديو)

قال د.ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد الحرب في غزة قدر الإمكان، لتفادي السقوط السياسي الذي يهدده داخليًا.

أضاف شرقاوي في حديثه لبرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" أن نتنياهو قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية، بسبب استهدافه حزب الله في لبنان وإيران في سوريا والعراق، وضربه لمطار دمشق ثلاث مرات.

أوضح أن نتنياهو يريد تحويل الحرب في غزة إلى حرب إقليمية تشارك فيها أمريكا، لإنقاذ نفسه من النهاية المحتومة، التي تقترب منه بعد خسارته الشعبية والقضائية.

وتابع أن هناك عمليات عسكرية متعددة ضد المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، وأن الحوثيين يختطفون ويستهدفون السفن في البحر الأحمر، وهذه كلها استفزازات لأمريكا في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن جميع الصواريخ التي أطلقت على البحرين الأمريكية والإسرائيلية لم تسبب أي ضرر.

ونصح شرقاوي المقاومة بأن تجعل الأسرى الأمريكيين آخر من يفرج عنهم، خاصة مع الغضب الشعبي في إسرائيل بعد كشف موافقة نتنياهو على قصف الجميع بمن فيهم الأسرى.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ونتنياهو لا شروط له ولن يتوقف، لكن أمريكا ترغب في إنهاء الحرب، وأن المبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس السيسي بالمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى الأمم المتحدة كانت رائعة ومهمة لتقدم القضية الفلسطينية.