الإثنين 26 فبراير 2024
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كاتب صحفي: مشروع "رأس الحكمة" سيوفر 1.5 مليون فرصة عمل

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

قال محمد عز الدين  الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد إنَّ مشروع رأس الحكمة، هو المشروع الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وسيضع مصر كمنتج سياحي جديد وفريد وبكر على خريطة السياحة الدولية.

سيزيد من دخول السياح بأعداد كبيرة 

وأضاف الكاتب الصحفي خلال لقائه عبر إكسترا نيوز، مشروع رأس الحكمة سينافس كبرى المنتجعات السياحية في حوض البحر المتوسط، إضافة إلى أنه، فضلًا عن سيزيد من دخول ملايين السياح مما يمثل بداية حقيقية للمشروع الأكبر وهو تطوير الساحل الشمالي الغربي وأيضًا الظهير العمراني والصناعي والتجاري.

وأشار إلى أن هذا المشروع أدى إلى انهيار تام للسوق السوداء، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت نظرًا لتوقف نشاط عصابات الاتجار في العملة، ويساعد في إعادة الكفة مرة أخرى لأحد روافد الاقتصاد القومي والدخل القومي المصري من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إعلان تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة" 

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير "رأس الحكمة" بين وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة البحر المتوسط

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