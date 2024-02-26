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الأب بطرس دانيال: الإبادة التي تحدث في قطاع غزة مسؤولية العالم كله

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن المهرجان عمره 72 سنة وهو الأقدم في الشرق الأوسط ومصر.

 قدمنا افتتاح الدورة الـ72 من أجل أرواح شهداء غزة والأراضي المقدسة ولبنان

وأوضح خلال لقائه على القناة الأولى "قدمنا افتتاح الدورة الـ72 من أجل أرواح شهداء غزة والأراضي المقدسة ولبنان واليمن"، موضحًا "الفنانة ياسمين علي غنت أغنية في الافتتاح الدورة، وفي كل الكلمات التي قلناها ذكرنا فيها ما يحدث في غزة وطالبنا العالم كله أن يتحمل مسؤولياته تجاه الإبادة".

وتابع: "الإبادة التي تحدث في قطاع غزة مسؤولية العالم كله، ومن الجميل أنه عند الحديث في المحافل الفنية عن الشهداء، فإننا نجعل العالم كله يستيقظ، ويجب أن يتكاتف مع بعض من أجل دعم أهالي غزة، وحتى كلمات الذين حصدوا الجوائز تضمنت الحديث عن قطاع غزة، فهذا شعب أخ لنا ونحن حزانى على ما يحدث له".

رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما المهرجان الشرق الأوسط غزة قطاع غزة لبنان

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