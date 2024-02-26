باحث بالمركز المصري للدراسات: حكومة اليمين هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه سوف يتم استئناف مباحثات الهدنة الإنسانية في قطر، على أن تستكمل هذه المباحثات الإنسانية في القاهرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا في الأسابيع الأخير للوصول لهدنة إنسانية.

المستفيد الوحيد من استمرار الحرب على غزة هي حكومة اليمين المتطرف

وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن هذه التغيرات تحمل مؤشرات إيجابية بخصوص قرب الوصول إلى اتفاق قد يمتد إلى 6 أسابيع، وذلك برغم من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحًا أن حكومة اليمين هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، والمستفيد الوحيد من استمرار الحرب على غزة هي حكومة اليمين المتطرف.

يأتي هذا فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، انتشال ثلاثة شهداء وإصابة واحدة، جرّاء قصف إسرائيلي على منطقة أبو العجين شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.