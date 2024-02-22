الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" فى الزقازيق

أهلاً رمضان
أهلاً رمضان

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض "أهلا رمضان" الذي تم تنظيمه بجوار جامع الفتح ونادي الشرقية بمدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والمحافظة ومديرية تموين الشرقية لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

رافق المحافظ فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقيادات التموين  محمد سعد مدير عام الرقابة، وهاني جادالله رئيس الرقابة وسعيد حسن مدير صيانة الحبوب، أبوطالب صلاح الدين مدير إدارة قطاع وسط، عبدالله إسماعيل مدير إدارة تموين مدينة الزقازيق، عبير السمرا رئيسة مكتب تموين أول الزقازيق.

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ويضم المعرض جميع السلع الغذائية من سكر وأرز ومكرونة وزيت وسمن وجميع أنواع الجبن والألبان والفول والبقوليات والخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ الطازجة والمجمدة وجميع مستلزمات شهر رمضان من بلح وتمر وجوز هند وقمر الدين وتين والمشمشية، وغيرها.

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وأجرى محافظ الشرقية جولة داخل المعرض للتأكد من أسعار المنتجات ونسبة التخفيض التي تتراوح بين 15 و25%، ثم قام معالي المحافظ بعمل تخفيض آخر علي العديد من السلع مثل اللحم البلدي من 350 إلى 340 جنيهًا وتخفيض على الفراخ الطازجة من 119 إلى 105 جنيهات.

ووجهت وكيلة الوزارة فايزة عبدالرحمن، بتكثيف الحملات التموينية علي المعرض لمتابعة الأسعار والالتزام بها.

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القيادة السياسية علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض أهلا رمضان جامع الفتح نادي الشرقية مدينة الزقازيق الغرفة التجاري

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