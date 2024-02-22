سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 22-2-2024  فى البنوك 

تشهد العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم استقرارا في مقابل الجنيه المصري خلال معاملات التحويل والبنكنوت في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 22-2-2024 وأسعار العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري

30.8272 جنيه للشراء 30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع كاسعار التحويل

30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع كاسعار البنكنوت



سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات بنك مصر

30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع كاسعار التحويل

30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع كاسعار البنكنوت



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع



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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2193 جنيه للشراء 8.2547 جنيه للبيع



استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع كأسعار التحويل

8.19 جنيه للشراء 8.24 جنيه للبيع كأسعار البنكنوت



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع كأسعار التحويل

8.19 جنيه للشراء 8.24 جنيه للبيع كأسعار البنكنوت



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع





أسعار العملات اليوم



يورو

33.2841 جنيه للشراء

33.4384 جنيه للبيع

جنيــه استرليـنى

38.8885 جنيه للشراء

39.0666 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.7860 جنيه للشراء

22.8899 جنيه للبيع

كرون دانماركى

4.4660 جنيه للشراء

4.4854 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9398 جنيه للشراء

2.9532 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9698 جنيه للشراء

2.9830 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0110 جنيه للشراء

35.1762 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5405 جنيه للشراء

20.6322 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1727 جنيه للشراء

100.6325 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3918 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

20.1980 جنيه للشراء

20.2872 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7696 جنيه للشراء

82.1291 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء

80.4161 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء

8.4920 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.7083 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2864 جنيه للشراء

4.3056 جنيه للبيع









