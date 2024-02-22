الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 22-2-2024  فى البنوك 

الدولار
الدولار

تشهد العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم  استقرارا في مقابل الجنيه المصري خلال معاملات التحويل والبنكنوت في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 22-2-2024 وأسعار العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر  

بلغ سعر الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري 

30.8272 جنيه للشراء 30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر  الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع كاسعار التحويل 
30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع كاسعار البنكنوت 
 

سعر الدولار اليوم  في معاملات بنك الإسكندرية   

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في معاملات بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع كاسعار التحويل 
30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع كاسعار البنكنوت
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان 

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع 

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
 

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر  

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

8.2193 جنيه للشراء  8.2547 جنيه للبيع 
 

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء 8.22  جنيه للبيع كأسعار التحويل 
8.19 جنيه للشراء 8.24 جنيه للبيع كأسعار البنكنوت
 

سعر الريال السعودي  في  بنك مصر  

8.19 جنيه للشراء 8.22  جنيه للبيع كأسعار التحويل 
8.19 جنيه للشراء 8.24 جنيه للبيع كأسعار البنكنوت
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  
 

سعر الريال السعودي في  بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء 8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي  في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع

 

تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأربعاء 21-2-2024 في بورصة الدواجن

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

أسعار العملات اليوم 
 

يورو 
33.2841 جنيه للشراء 
33.4384 جنيه للبيع 

جنيــه استرليـنى
38.8885 جنيه للشراء 
39.0666 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.7860 جنيه للشراء 
22.8899 جنيه للبيع 

كرون دانماركى 
4.4660 جنيه للشراء 
4.4854 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9398 جنيه للشراء 
2.9532 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
2.9698 جنيه للشراء 
2.9830 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.0110 جنيه للشراء 
35.1762 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.5405 جنيه للشراء 
20.6322 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 
100.1727 جنيه للشراء 
100.6325 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3918 جنيه للشراء 
8.4301 جنيه للبيع 

دولار أســـترالى 
20.1980 جنيه للشراء 
20.2872 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء 
82.1291 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء 
80.4161 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء 
8.4920 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.7083 جنيه للبيع 

يوان صينى 
4.2864 جنيه للشراء 
4.3056 جنيه للبيع  


 

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