سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 22-2-2024 فى البنوك
تشهد العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم استقرارا في مقابل الجنيه المصري خلال معاملات التحويل والبنكنوت في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 22-2-2024 وأسعار العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
بلغ سعر الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري
30.8272 جنيه للشراء 30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع كاسعار التحويل
30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع كاسعار البنكنوت
سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات بنك مصر
30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع كاسعار التحويل
30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع كاسعار البنكنوت
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي اليوم في مصر
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2193 جنيه للشراء 8.2547 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع كأسعار التحويل
8.19 جنيه للشراء 8.24 جنيه للبيع كأسعار البنكنوت
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع كأسعار التحويل
8.19 جنيه للشراء 8.24 جنيه للبيع كأسعار البنكنوت
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات اليوم
يورو
33.2841 جنيه للشراء
33.4384 جنيه للبيع
جنيــه استرليـنى
38.8885 جنيه للشراء
39.0666 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.7860 جنيه للشراء
22.8899 جنيه للبيع
كرون دانماركى
4.4660 جنيه للشراء
4.4854 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9398 جنيه للشراء
2.9532 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9698 جنيه للشراء
2.9830 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.0110 جنيه للشراء
35.1762 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5405 جنيه للشراء
20.6322 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1727 جنيه للشراء
100.6325 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3918 جنيه للشراء
8.4301 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
20.1980 جنيه للشراء
20.2872 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء
82.1291 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء
80.4161 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء
8.4920 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.7083 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2864 جنيه للشراء
4.3056 جنيه للبيع