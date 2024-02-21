عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن مصر ترى أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضافت خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المحتلة، أن هناك ضرورة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "من وجهة النظر المصرية، فإن الضفة الغربية والقدس الشرقية هى أراضي محتلة ولايمكن للاحتلال الإسرائيلي التمدد فيها وهوأمر محظور وفق القانون الدولي".

كما أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أنه لايمكن لدولة احتلال الأراضي تابعة لدولة أخرى وهذا ماينطبق على ماتفعله إسرائيل.