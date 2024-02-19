برلمانى: "إيجبس" يعكس حجم الطفرة التى حققتها الدولة فى مجال الطاقة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي النسخة السابعة من معرض ومؤتمر "إيجبس 2024" يعكس حجم الطفرة التي حققتها الدولة في مجال الطاقة.

وأوضح "عباس"، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر "إيجبس" بمثابة رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

التزام المجتمع الدولى بمواجهة تحديات التغير المناخى

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الحدث العالمي يستهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسئولين الدوليين في مؤتمر "إيجبس 2024" تؤكد أهمية هذا الحدث العالمي، وتعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة تحديات التغير المناخي.

وتابع: إن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على دعم جهود التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغير المناخي.

ولفت النائب زكي عباس إلى أن مؤتمر "إيجبس 2024" سيحقق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن النسخة التي تقام من مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024" تأتى في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة وتحديات عالمية، ويتحول فيها مؤتمرنا إلى نسخة أكثر شمولًا تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة.

وأكد "الملا"، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19- 21 فبراير، تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات"- أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة، خاصة الهيدروجين.