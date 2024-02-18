الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: جهود غير مسبوقة للقيادة السياسية لحل القضية الفلسطينية

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مصر تسير بخطى ثابتة حيال القضية الفلسطينية ولم ولن تتوانى يومًا في نصرة القضية، ولم تسمح بأي شكل من الأشكال لتصفية القضية من خلال التهجير القسري تحت أي مسمى.

وأشاد هندى، بجهود القيادة السياسية فى القضية، متابعًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى العديد من المباحثات الدولية، واللقاءات والاتصالات المكثفة على مدار الساعة، إضافة لحضور القضية بقوة على مائدة القيادة السياسية فى مختلف القضايا، وهذا يؤكد للجميع بما لا يدع مجالًا للشك حجم الجهود المصرية المبذولة لنصرة القضية الفلسطينية وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قيادة وشعبًا حريصة على حل القضية، وتعمل جاهدة لضمان تحقيق ذلك، وخلال الفترة الأخيرة هناك من يريد التقليل من حجم الجهود المصرية المبذولة فى القضية، ولكن العالم كله يرى الدور المصرى غير المسبوق فى دعم الأشقاء وعدم تصفية القضية، وفى نفس الوقت الشعب المصرى حريص على عدم المساس بالسيادة المصرية والأمن القومي المصرى.

وطالب النائب عمرو هندى، بأن يكون للمجتمع الدولى دور فى القضية الفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان التى تكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التى تنتهجها فى القضايا وملف حقوق الإنسان، قائلًا: "كيف يصمت العالم ويقف عاجزًا أمام ما يحدث فى قطاع غزة من مجازر دموية وحرب إبادة يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل؟".

النائب عمرو هندي القضية الفلسطينية حل القضية الفلسطينية 100 يوم من الحرب على غزة الدستور

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