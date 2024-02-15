الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحركة الوطنية: لقاء السيسى وأردوغان يهدف لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية

الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر زيارة تاريخية، موضحًا أن هذه الزيارة تسهم في تعميق التعاون المصري التركي في عدة مجالات مختلفة وخاصة التعاون العسكرى، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية التركى هاكان فيدان عن موافقة بلاده على تزويد مصر بمسيرات بيرقدار TB2 وتقنيات أخرى، بجانب أن هذه الزيارة ستنعكس على زيادة التعاون في العديد من المجالات خاصة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفع التبادل التجاري مع تركيا لـ15 مليار دولار في السنوات المقبلة.

قيادي بالمؤتمر: زيارة أردوغان للقاهرة اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط

 

نتائج القمة المصرية- التركية

وقال "مجدي" إن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره التركي يحمل انعكاسات كبيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وستعمل على زيادة التعاون في كل المجالات سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا وعسكريًا، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر تأتي في وقت يواجه فيه البلدان تحديات كبيرة في ظل تحديات إقليمية ضخمة على رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة.

أبوالغيط: نستهدف إقرار خطة اقتصادية اجتماعية لإغاثة ودعم الفلسطينيين فى غزة

 

تنشيط التعاون المصري- التركي على المستويين الإقليمي والدولي

وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي بوابة لتحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين وتنشيط آليات التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التفاهمات في كل القضايا الإقليمية والدولية والأمور التي تحيط بالعالم خاصة الحرب على غزة، وجرائم الجيش الإسرائيلي، حيث إن لقاء الرئيسين المصري والتركي خطوة جيدة وفرصة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات سواء في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بجانب الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالطاقة.

قانونية "مستقبل وطن": زيارة "أردوغان" للقاهرة تعكس مكانة مصر فى المنطقة

 

انعكاسات قمة السيسي- أردوغان على القضية الفلسطينية

وأشار "مجدي" إلى أن الزيارة ستكون لها انعكاسات على القضية الفلسطينية من خلال الحوار والتعاون بين تركيا ومصر، مما يساعد في الدفع باتجاه خطوات لإنهاء سياسة الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل فعال ودائم وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن وجود حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين سيسهم في إعادة ضبط وصياغة العلاقات بين مصر وتركيا.

الحركة الوطنية لقاء السيسي وإردوغان الرئيس التركي في القاهرة زيارة أردوغان لمصر زيارة الرئيس التركي لمصر نتائج زيارة الرئيس التركي لمصر تركيا أردوغان الدستور

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية